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لجنة الدستور والقضاء في الكنيست تصوت بالأغلبية على تعديل يقلص صلاحيات المحكمة العليا وقضاتها

Lebanon 24
19-07-2023 | 16:41
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