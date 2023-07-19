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انفجارات متتالية تزامناً مع اقتحام قوات الاحتلال للمنطقة الشرقية بنابلس لتأمين اقتحامات المستوطنين لقبر يوسف

Lebanon 24
19-07-2023 | 16:44
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