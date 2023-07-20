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أخبار عاجلة
الرئيس الصيني شي جينبينغ يلتقي في بيجينغ وزير الخارجية الأميركي الأسبق هنري كيسنجر
Lebanon 24
20-07-2023
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01:04
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