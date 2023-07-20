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الرئيس الصيني شي جينبينغ يلتقي في بيجينغ وزير الخارجية الأميركي الأسبق هنري كيسنجر

Lebanon 24
20-07-2023 | 01:04
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