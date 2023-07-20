النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري بعد اجتماع لجنة الإدارة والعدل: لم يتمّ التوصل الى أي نتيجة من الاجتماع وسننتظر في اليومين المقبلين الاتصالات التي سيجريها النواب

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