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المجلس الأوروبي يعلن تمديد إطار عمل فرض العقوبات الخاص بالوضع في لبنان سنة إضافية (الشرق)
Lebanon 24
20-07-2023
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10:24
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