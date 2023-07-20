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"العربية" نقلاً عن هيئة البث الإسرائيلية: توقعات باعتقال جنود الاحتياط المحتجين على التعديلات القضائية

Lebanon 24
20-07-2023 | 10:58
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