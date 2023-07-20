Advertisement

أخبار عاجلة

الجيش الأوكراني: الملاحة في الجزء الشمالي الشرقي من البحر الأسود ومضيق كيرتش-ينيكال محظورة (الشرق)

Lebanon 24
20-07-2023 | 14:43
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الدفاع الروسية: أسطول البحر الأسود يُحذّر من خطر الألغام عقب إكتشاف لغم بحري أوكراني في الجزء الشمالي الغربي
lebanon 24
21/07/2023 06:08:36 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الأوكراني: تحذيرات من غارات روسية محتملة في مناطق العمليات العسكرية الجنوبية الشرقية
lebanon 24
21/07/2023 06:08:36 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الأوكراني يُعلن: قواتنا تقدمت على الجبهة الشرقية
lebanon 24
21/07/2023 06:08:36 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الأوكراني: مقتل 3 بقصف صاروخي روسي استهدف ميناء أوديسا على البحر الأسود
lebanon 24
21/07/2023 06:08:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:10 | 2023-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:28 | 2023-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:17 | 2023-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:47 | 2023-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:30 | 2023-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:42 | 2023-07-20
17:41 | 2023-07-20
17:39 | 2023-07-20
17:38 | 2023-07-20
17:32 | 2023-07-20
17:31 | 2023-07-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website