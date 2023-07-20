نصر الله: خلال اعتصامنا سنطالب الحكومة اللبنانية بسحب السفير أو القائم بالأعمال اللبناني وطرد السفير السويدي أو القائم بالأعمال احتجاجًا على تدنيس مقدسات المسلمين

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