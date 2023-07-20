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نصر الله: يجب أن يرى العالم كله أنه عندما يُدنس مصحفنا نحن نحتضنه وسنحميه بقلوبنا ودمائنا وبفلذات أكبادنا وهذه مسؤوليتنا جميعًا

Lebanon 24
20-07-2023 | 15:40
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