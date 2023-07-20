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مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: نتنياهو سيلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال زيارة لتركيا نهاية الشهر الجاري

Lebanon 24
20-07-2023 | 17:31
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