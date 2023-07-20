Advertisement

أخبار عاجلة

الخارجية القطرية: استدعينا سفير السويد للاحتجاج ومطالبة ستوكهولم باتخاذ كل الإجراءات لوقف الممارسات المشينة

Lebanon 24
20-07-2023 | 17:32
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية القطرية تدين الاعتداء على المصحف الشريف وتستنكر تكرار السماح بذلك في السويد
lebanon 24
21/07/2023 06:10:20 Lebanon 24 Lebanon 24
البرلمان العراقي يعلن تأييده لقرار الحكومة بطرد السفيرة السويدية من بغداد وسحب القائم بالأعمال العراقي من ستوكهولم
lebanon 24
21/07/2023 06:10:20 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية السعودية تستدعي السفيرة السويدية
lebanon 24
21/07/2023 06:10:20 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية السعودية تستدعي سفيرة السويد في المملكة وتؤكد رفضها القاطع لقيام أحد المتطرفين بحرق نسخة من القرآن الكريم
lebanon 24
21/07/2023 06:10:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:10 | 2023-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:28 | 2023-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:17 | 2023-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:47 | 2023-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:30 | 2023-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:42 | 2023-07-20
17:41 | 2023-07-20
17:39 | 2023-07-20
17:38 | 2023-07-20
17:31 | 2023-07-20
17:29 | 2023-07-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website