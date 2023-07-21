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مركز مكافحة الأزمات الإقليمي الروسي: إغلاق جسر القرم مؤقتا عقب إطلاق صفارات الإنذار تحسبا لغارات جوية محتملة (الأناضول)

Lebanon 24
21-07-2023 | 02:30
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