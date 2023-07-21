تصادم بين سيارتين وانقلابهما على طريق ضهر البيدر باتجاه بيروت والاضرار مادية سبب بازدحام مروري خانق وتتم المعالجة من قبل دراجين مفرزة سير زحلة (التحكم المروري)

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