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وزارة الدفاع الروسية: استهداف ورشات لصناعة زوارق مسيرة ومرافق لتخزينها في أوديسا ردا على الهجوم ضد جسر القرم

Lebanon 24
21-07-2023 | 05:47
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