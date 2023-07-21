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وزير الخارجية الإسرائيلية: التهديد بوقف الخدمة العسكرية للضغط على الحكومة يضر بالديمقراطية والأمن (الجزيرة)

Lebanon 24
21-07-2023 | 09:40
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21/07/2023 17:46:33 Lebanon 24 Lebanon 24
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