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أخبار عاجلة
وزير الخارجية الأميركي: يجب على موسكو أن تكف عن استخدام الغذاء كسلاح في الحرب (الشرق)
Lebanon 24
21-07-2023
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15:17
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