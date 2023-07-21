Advertisement

أخبار عاجلة

مسؤول أميركي: الولايات المتحدة ستعلن عن مساعدات عسكرية بقيمة 400 مليون دولار بينها مدافع وعربات مدرعة (الشرق)

Lebanon 24
21-07-2023 | 15:41
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مسؤولان أميركيان: الولايات المتحدة ستعلن قريبا عن مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 1.3 مليار دولار (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
22/07/2023 02:12:05 Lebanon 24 Lebanon 24
الولايات المتحدة تعلن عن مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا بقيمة 500 مليون دولار (الشرق)
lebanon 24
22/07/2023 02:12:05 Lebanon 24 Lebanon 24
"رويترز" عن مسؤولين أميركيين: واشنطن ستعلن غداً عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 500 مليون دولار
lebanon 24
22/07/2023 02:12:05 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي يعلن عن تقديم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 325 مليون دولار (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
22/07/2023 02:12:05 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:22 | 2023-07-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:39 | 2023-07-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:09 | 2023-07-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:51 | 2023-07-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:08 | 2023-07-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:30 | 2023-07-21
18:20 | 2023-07-21
18:19 | 2023-07-21
18:16 | 2023-07-21
18:08 | 2023-07-21
17:51 | 2023-07-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website