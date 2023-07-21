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"الحرة" نقلاً عن مصادر فلسطينية: مقتل شاب واعتقال آخر في عملية أمنية للجيش الإسرائيلي في منطقة سبسطية بالضفة الغربية

Lebanon 24
21-07-2023 | 17:00
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