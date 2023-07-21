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منظمة الصحة العالمية تحذّر من مخاطر حمى الضنك مع ارتفاع درجة حرارة الأرض والتي قد تصل لمستويات قياسية هذا العام
Lebanon 24
21-07-2023
|
18:30
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