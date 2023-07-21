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أخبار عاجلة
الرئيس البرازيلي يوقع مرسوما يقيد حصول المدنيين على أسلحة نارية
Lebanon 24
21-07-2023
|
20:30
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