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البحرية الأميركية تشغل لأول مرة في تاريخها سفينة حربية في ميناء خارجي بسيدني لمواجهة الصين

Lebanon 24
22-07-2023 | 02:36
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