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أمين عام منظمة أوبك: الطلب على الطاقة سيرتفع 23% حتى عام 2045 (الشرق)

Lebanon 24
22-07-2023 | 05:21
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