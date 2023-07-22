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نائب وزير الدفاع الأوكراني: المبادرة انتقلت الآن لصالح قواتنا على طول خط التماس (الجزيرة)

Lebanon 24
22-07-2023 | 05:51
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