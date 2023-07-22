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نائب وزير الدفاع الأوكراني: على الجميع أن يعلم أن أوكرانيا لم تستخدم حتى الآن كامل قدراتها ومواردها (الجزيرة)
Lebanon 24
22-07-2023
|
05:52
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