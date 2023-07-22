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المعارضة في ميانمار تتهم الجيش بقتل 14 شخصا من المعارضة المسلحة والمدنيين خلال عملية جرت فجر اليوم في مقاطعة سغاينغ (الجزيرة)

Lebanon 24
22-07-2023 | 09:13
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