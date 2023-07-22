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وصول نحو 7000 سوري ممن يحملون بطاقات الحماية من ولايات تركية (العربية)

Lebanon 24
22-07-2023 | 11:49
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