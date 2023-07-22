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سفارة موسكو بواشنطن بعد استهداف كييف المدنيين بذخائر عنقودية: أميركا لا تسيطر على "دماها"

Lebanon 24
22-07-2023 | 12:30
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