Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: في حال تمرير التشريعات القضائية سيكون هناك ضرر حقيقي على كفاءة الجيش

Lebanon 24
22-07-2023 | 13:21
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يُهدّد الفلسطينيين: سندخل حيثما نريد!
lebanon 24
22/07/2023 22:11:55 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: سندخل حيثما نريد متى اخترنا ذلك وكلما تطلب الأمر ومن هرب اليوم سنعثر عليه غدا (الجزيرة)
lebanon 24
22/07/2023 22:11:55 Lebanon 24 Lebanon 24
الناطق باسم الجيش الإسرائيلي: رئيس الأركان قرر تعزيز القوات في منطقة مستوطنة عيلي بعد تقييم الأوضاع (الجزيرة)
lebanon 24
22/07/2023 22:11:55 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: نجري تحقيقا شاملا بمشاركة الجيش المصري بشأن الحادث على الحدود
lebanon 24
22/07/2023 22:11:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:15 | 2023-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:54 | 2023-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:46 | 2023-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:23 | 2023-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:24 | 2023-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:49 | 2023-07-22
14:46 | 2023-07-22
14:41 | 2023-07-22
14:39 | 2023-07-22
14:38 | 2023-07-22
13:45 | 2023-07-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website