الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله: لبنان لا يتحمل أي صدمات صغيرة او كبيرة وادعو الشباب المتحمس الى عدم قيام بأي مبادرات فردية كي لا نفتح المجال لأحد بأن يصطاد في الماء العكر

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