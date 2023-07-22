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المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية في حديث مع “إندبندنت عربية”: سيكون هناك تدابير بحق الشخصيات التي تعيق الحل في لبنان

Lebanon 24
22-07-2023 | 16:10
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