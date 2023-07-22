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نقابة العمال العامة في إسرائيل قدمت مقترح تسوية بخصوص تحييد صلاحيات المحكمة العليا (الجزيرة)

Lebanon 24
22-07-2023 | 23:32
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