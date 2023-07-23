Advertisement

أخبار عاجلة

فتح صناديق الاقتراع في الانتخابات التشريعية الإسبانية (العربية)

Lebanon 24
23-07-2023 | 03:07
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات التشريعية في الكويت (الشرق)
lebanon 24
23/07/2023 14:38:03 Lebanon 24 Lebanon 24
إغلاق صناديق الاقتراع وبدء عملية فرز الأصوات في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية التركية
lebanon 24
23/07/2023 14:38:03 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية السعودية ترحب بتوافق أعضاء لجنة (6+6) الليبية بشأن تنظيم الانتخابات (العربية)
lebanon 24
23/07/2023 14:38:03 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر ليبية: أعضاء لجنة "6+6" صوتوا بالإجماع على قوانين الانتخابات التشريعية والرئاسية ووقعوا عليها (الشرق)
lebanon 24
23/07/2023 14:38:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:15 | 2023-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:23 | 2023-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:24 | 2023-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:13 | 2023-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2023-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:15 | 2023-07-23
07:13 | 2023-07-23
06:58 | 2023-07-23
06:43 | 2023-07-23
06:34 | 2023-07-23
06:06 | 2023-07-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website