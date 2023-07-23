الراعي: نطالب بعودة النازحين السوريين إلى بلادهم لكي يحافظوا هم على هويتهم ورسالتهم في وطنهم من جهة ولكي لا يكونوا سبباً في تشويه هويّة لبنان ورسالته

Lebanon 24