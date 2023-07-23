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سعادة الشامي للـLBCI: لديّ ملاحظة في ما يخصّ الطريقة التي أثير بها موضوع توقف منصة "صيرفة" وهذا أمر لا يُبحث في الاعلام واذا حصل فسيحصل تدريجيًا وبشكل منظّم كي لا يتأثّر به السوق بشكل كبير

Lebanon 24
23-07-2023 | 04:00
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