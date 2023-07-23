Advertisement

أخبار عاجلة

سعادة الشامي للـLBCI: بيان نواب الحاكم منسجم مع خطة الحكومة وما طالب به نواب الحاكم سبق وطالبت الحكومة به

Lebanon 24
23-07-2023 | 04:01
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سعادة الشامي للـLBCI: إطلعت على خطة أو بيان نواب حاكم مصرف لبنان خلال الجلسة وهناك ضرورة لاستبدال منصة صيرفة بمنصة إلكترونية حديثة
lebanon 24
23/07/2023 14:39:15 Lebanon 24 Lebanon 24
خطة نواب الحاكم: تهرب من المسؤولية ورمي "كرة النار" إلى الحكومة والبرلمان
lebanon 24
23/07/2023 14:39:15 Lebanon 24 Lebanon 24
سعادة الشامي: هناك قرار على الحكومة ان تتخذه في شأن حاكم مصرف لبنان وقلت ان الاستقالة الحلّ الأفضل وان لم تحصل الاستقالة فعلى الاقلّ تنحّي الحاكم عن مركز القرار (LBCI)
lebanon 24
23/07/2023 14:39:15 Lebanon 24 Lebanon 24
اجتماع للجنة الادارة والعدل اليوم بمشاركة الشامي ونواب الحاكم لعرض خطة"ما بعد سلامة"
lebanon 24
23/07/2023 14:39:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:15 | 2023-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:23 | 2023-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:24 | 2023-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:13 | 2023-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2023-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:15 | 2023-07-23
07:13 | 2023-07-23
06:58 | 2023-07-23
06:43 | 2023-07-23
06:34 | 2023-07-23
06:06 | 2023-07-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website