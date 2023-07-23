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سعادة الشامي للـLBCI: الوضع إستثنائي ويتطلب جهودًا إستثنائية وموضوع التمديد لحاكم مصرف لبنان غير مطروح وليس على جدول مجلس الوزراء وإذا طرح لكل حادث حديث
Lebanon 24
23-07-2023
|
04:01
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23/07/2023 14:39:35
23/07/2023 14:39:35
Lebanon 24
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