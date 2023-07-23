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وزير الخارجية الأوكراني: نحث جميع الدول والمنظمات على إدانة جريمة الحرب الوحشية الروسية على أوديسا

Lebanon 24
23-07-2023 | 04:11
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