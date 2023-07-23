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إعلام إسرائيلي: نتنياهو يؤجل زيارته إلى تركيا وقبرص بعد عملية لزراعة منظم لضربات القلب

Lebanon 24
23-07-2023 | 04:23
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