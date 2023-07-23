Advertisement

أخبار عاجلة

رئيسة الوزراء الإيطالية: يجب تعزيز التعاون الأمني بين دول البحر المتوسط وتشديد التشريعات الرامية لردع المهربين

Lebanon 24
23-07-2023 | 07:50
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميقاتي خلال مؤتمر روما لمناقشة الهجرة عبر المتوسط: الاجتماع يشكل خطوة أولى نحو تعزيز التنسيق بين الاتحاد الأوروبي وبلدان البحر الأبيض المتوسط ولبنان
lebanon 24
23/07/2023 17:19:19 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء الهندي: نعمل مع الولايات المتحدة لتعزيز التعاون في مجال الفضاء والذكاء الاصطناعي (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
23/07/2023 17:19:19 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد الجيش استقبل بوشكيان وعرض مع قائد العمليات المشتركة الإيطالية تعزيز التعاون
lebanon 24
23/07/2023 17:19:19 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الاماراتية يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الايرانية ويبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين
lebanon 24
23/07/2023 17:19:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:23 | 2023-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:24 | 2023-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:13 | 2023-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2023-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:30 | 2023-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:17 | 2023-07-23
10:14 | 2023-07-23
10:13 | 2023-07-23
09:42 | 2023-07-23
09:22 | 2023-07-23
09:03 | 2023-07-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website