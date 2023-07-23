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رئيس بيلاروسيا يقر أن قوات فاغنر تريد الذهاب إلى بولندا لكنه يمنعهم: الغرب يريد تقسيم أوكرانيا
Lebanon 24
23-07-2023
|
08:26
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