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نادي السد القطري يعلن إصابة لاعبه الجديد البرازيلي جيوفاني هنريكي بقطع في الرباط الصليبي وغيابه عن الفريق لنهاية الموسم

Lebanon 24
23-07-2023 | 09:42
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