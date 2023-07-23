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ميقاتي: يجب الاعتراف بالمرونة والرحمة التي أظهرها لبنان في مساعدة السوريين وذلك بموارد محدودة للغاية

Lebanon 24
23-07-2023 | 10:14
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23/07/2023 19:48:02 Lebanon 24 Lebanon 24
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