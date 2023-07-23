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ميقاتي: يبدو أن قرار برلمان الاتحاد الأوروبي الأخير يتغاضى عن التعقيدات التي تواجه لبنان، فنجد أنفسنا معاقبين على حسن ضيافتنا وجهودنا!
Lebanon 24
23-07-2023
|
10:20
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