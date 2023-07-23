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مصدر مقرب من جبران باسيل لـ"الجديد": رياض سلامة لن يتكلف بعد 31 تموز الحالي بشيء ولن يصرف أعمالا ولن يتجدد له أو يمدد له ولا حتى سيبرم معه أي عقد استشاري

Lebanon 24
23-07-2023 | 13:01
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