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وسائل إعلام إسرائيلية: نتنياهو أبلغ وزير الدفاع بعدم رضاه عن مبادرته لتمديد جلسة الكنيست للتوصل إلى تسوية

Lebanon 24
23-07-2023 | 13:44
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