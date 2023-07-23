علي عواض العسيري: اعتقد ان لودريان سيأتي الى لبنان بمبادرة تنقذه لأن ما يحري اليوم من عناد في لبنان لا يبني وطنا وهناك مظلة امان للبنانيين اسمها اتفاق الطائف ويجب الحفاظ عليها

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