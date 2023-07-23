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عبدالله بو حبيب: ترأست الوفد الذي ذهب الى سوريا بعد الزلزال وهذا يعني ان لا مانع لدي بزيارة سوريا ولكن الآن 8 وزراء "شو بدن يحكوا عن اللاجئين" (الجديد)
Lebanon 24
23-07-2023
|
15:43
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