عبدالله بو حبيب: ترأست الوفد الذي ذهب الى سوريا بعد الزلزال وهذا يعني ان لا مانع لدي بزيارة سوريا ولكن الآن 8 وزراء "شو بدن يحكوا عن اللاجئين" (الجديد)

Lebanon 24