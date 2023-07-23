بو حبيب: الموقف الأوروبي يعتبر أن سوريا غير آمنة والموقف السوري يعتبر أنه بإمكان المواطن السوري العودة متى شاء ولكن كيف سيعود قبل إعادة الإعمار؟ (الجديد)

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