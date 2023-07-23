Advertisement

أخبار عاجلة

بو حبيب: الموقف الأوروبي يعتبر أن سوريا غير آمنة والموقف السوري يعتبر أنه بإمكان المواطن السوري العودة متى شاء ولكن كيف سيعود قبل إعادة الإعمار؟ (الجديد)

Lebanon 24
23-07-2023 | 15:47
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عبدالله بو حبيب: ترأست الوفد الذي ذهب الى سوريا بعد الزلزال وهذا يعني ان لا مانع لدي بزيارة سوريا ولكن الآن 8 وزراء "شو بدن يحكوا عن اللاجئين" (الجديد)
lebanon 24
24/07/2023 02:12:49 Lebanon 24 Lebanon 24
بو حبيب يوجه رسالة إلى المفوّضيّة الأوروبية: لبنان متمسك في تسهيل العودة الآمنة للنازحين
lebanon 24
24/07/2023 02:12:49 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس السوري يعتبر زيارة رئيس الوزراء العراقي لدمشق فرصة لبناء علاقة مؤسسية وتحقيق "قفزة كبيرة" في التعاون الثنائي (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
24/07/2023 02:12:49 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس السوري: العودة الآمنة للاجئين السوريين أولوية بالنسبة للدولة مع ضرورة تأمين البنية الأساسية لهذه العودة ومتطلبات الإعمار
lebanon 24
24/07/2023 02:12:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:57 | 2023-07-23
18:52 | 2023-07-23
18:36 | 2023-07-23
18:23 | 2023-07-23
18:22 | 2023-07-23
18:19 | 2023-07-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website