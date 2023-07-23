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حزب العمال الاشتراكي الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسباني الحالي يتقدم في الانتخابات البرلمانية (الشرق)

Lebanon 24
23-07-2023 | 16:14
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