27
o
بيروت
28
o
طرابلس
31
o
صور
28
o
جبيل
30
o
صيدا
29
o
جونية
26
o
النبطية
26
o
زحلة
25
o
بعلبك
28
o
بشري
28
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
إجلاء حوالي 2500 شخص من جزيرة كورفو في اليونان ليلا بسبب الحرائق (سكاي نيوز)
Lebanon 24
24-07-2023
|
02:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد جزيرة رودوس.. الحرائق تصل الى جزيرة كورفو اليونانية وعمليات الاجلاء مستمرة
Lebanon 24
بعد جزيرة رودوس.. الحرائق تصل الى جزيرة كورفو اليونانية وعمليات الاجلاء مستمرة
24/07/2023 11:49:18
24/07/2023 11:49:18
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرائق تستعر في جزيرة رودس اليونانية.. وإجلاء الآلاف من الأشخاص
Lebanon 24
الحرائق تستعر في جزيرة رودس اليونانية.. وإجلاء الآلاف من الأشخاص
24/07/2023 11:49:18
24/07/2023 11:49:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أ ف ب: شركات طيران تلغي رحلاتها إلى رودس بـاليونان بسبب الحرائق
Lebanon 24
أ ف ب: شركات طيران تلغي رحلاتها إلى رودس بـاليونان بسبب الحرائق
24/07/2023 11:49:18
24/07/2023 11:49:18
Lebanon 24
Lebanon 24
إجلاء سكان من مناطق في اليونان بسبب استمرار حرائق الغابات
Lebanon 24
إجلاء سكان من مناطق في اليونان بسبب استمرار حرائق الغابات
24/07/2023 11:49:18
24/07/2023 11:49:18
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الدولار يستمرّ بالارتفاع.. هذا ما سجّله عصراً
Lebanon 24
الدولار يستمرّ بالارتفاع.. هذا ما سجّله عصراً
10:06 | 2023-07-23
23/07/2023 10:06:50
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يؤلم الفنانة الشهيرة.. رحل والدها بعد صراع مع المرض
Lebanon 24
الموت يؤلم الفنانة الشهيرة.. رحل والدها بعد صراع مع المرض
08:00 | 2023-07-23
23/07/2023 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في بلدة جنوبية... اشكال ادى الى اصابة أحد المسؤولين الحزبيين
Lebanon 24
في بلدة جنوبية... اشكال ادى الى اصابة أحد المسؤولين الحزبيين
15:24 | 2023-07-23
23/07/2023 03:24:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا تُريد إسرائيل حرباً بشدّة مع "حزب الله"؟
Lebanon 24
لماذا تُريد إسرائيل حرباً بشدّة مع "حزب الله"؟
05:00 | 2023-07-23
23/07/2023 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر مؤلم جداً... رضيعٌ مرميَ على الطريق في لبنان
Lebanon 24
خبر مؤلم جداً... رضيعٌ مرميَ على الطريق في لبنان
15:48 | 2023-07-23
23/07/2023 03:48:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
04:41 | 2023-07-24
الرئيس الإسرائيلي: نحن في حالة طوارئ وطنية
04:37 | 2023-07-24
الرئيس نبيه بري يلتقي في هذه الأثناء في عين التينة السفيرة الفرنسية آن غريو
04:15 | 2023-07-24
تصاعد الاحتجاجات في إسرائيل على مشروع قانون التعديلات القضائية
04:11 | 2023-07-24
الرئيس الإسرائيلي يقول إن هناك إمكانية للتوصل إلى تسوية بشأن التعديلات القضائية "لكن الفجوات ما زالت قائمة"
03:42 | 2023-07-24
الخارجية الصينية: تزويد واشنطن لأوكرانيا بالأسلحة أمر غير مسؤول ويجب ضمان سلامة المدنيين
02:58 | 2023-07-24
وسائل إعلام إسرائيلية: جهات في اليمين تعمل على رسالة لعناصر الاحتياط الذين يشترطون استمرارهم بالتطوع للخدمة باستمرار التعديل
فيديو
نيزك يضيء سماء ولايات أميركية ويُثير الرعب.. هل اقتربت نهاية العالم؟ (فيديو)
Lebanon 24
نيزك يضيء سماء ولايات أميركية ويُثير الرعب.. هل اقتربت نهاية العالم؟ (فيديو)
02:07 | 2023-07-24
24/07/2023 11:49:18
Lebanon 24
Lebanon 24
مقتل مدرب رميا بالرصاص في مباراة بالمكسيك.. وفيديو يوثق الحادثة
Lebanon 24
مقتل مدرب رميا بالرصاص في مباراة بالمكسيك.. وفيديو يوثق الحادثة
23:42 | 2023-07-23
24/07/2023 11:49:18
Lebanon 24
Lebanon 24
قُبلة جريئة بين النجم السوري والمُمثلة اللبنانية تُشعل مواقع التواصل.. والجمهور غاضب! (فيديو)
Lebanon 24
قُبلة جريئة بين النجم السوري والمُمثلة اللبنانية تُشعل مواقع التواصل.. والجمهور غاضب! (فيديو)
00:26 | 2023-07-22
24/07/2023 11:49:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact